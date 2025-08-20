Союз пользователей цифровых платформ "Цифровой мир" при поддержке Объединения самозанятых России направил письмо правительству, где указано, что в регионах для таких проверок нет необходимой инфраструктуры

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Минтранс готов рассмотреть варианты оптимизации процедуры осмотров таксистов с использованием цифровых технологий, сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства. При этом в министерстве отметили, что предрейсовые обследования таксистов дают гарантии безопасности пассажиров и водителей.

Союз пользователей цифровых платформ "Цифровой мир" при поддержке Объединения самозанятых России направил письмо правительству с просьбой об отмене ежедневных осмотров таксистов. По их мнению, в регионах для подобных проверок нет необходимой инфраструктуры. Общественники предлагают провести эксперимент, в ходе которого несколько регионов откажутся от процедуры проверки таксистов. "Чтобы обеспечить 10 тыс. таксистов возможностью прохождения обязательных медосмотров, нужно открыть 50-60 круглосуточных медпунктов. На данный момент в городах с населением 500 тыс. человек есть от одного до пяти медпунктов", - говорится в письме, которое цитирует газета.

В Минтрансе заявили о том, что осмотры являются гарантией безопасности для обоих сторон. "Требования о необходимости прохождения медосмотров, установленные законом "О безопасности дорожного движения", защищают и пассажиров, и водителей, и всех участников дорожного движения. Минтранс России готов совместно с автомобильным и экспертным сообществом рассмотреть варианты оптимизации существующих процедур с применением цифровых технологий", - сообщили "Известиям" в пресс-службе.