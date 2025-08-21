В некоторых регионах высокие цены обусловлены логистикой, отметил заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации потребителей и поставщиков энергоресурсов "Надежный партнер"

НОВОСИБИРСК, 21 августа. /ТАСС/. Отрегулировать цены на топливо в регионах РФ возможно, в частности, при оптимизации сети автозаправочных станций (АЗС) и увеличении числа дизельных легковых автомобилей. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации потребителей и поставщиков энергоресурсов "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.

"Базовый вопрос - нужно ли нам такое количество заправок? Может, стоит оптимизировать их количество, тем самым снизив затраты на продажи топлива? <…> Кроме того, парк автомобильных легковых средств на бензине - 93%, дизельных - 6%, по данным Автостата. Нам нужно развивать продажи дизельных автомобилей легковых, у нас ведь дизеля больше, нужно создавать преимущества для дизеля", - считает эксперт.

Он отметил, что отклонения в стоимости нефтепродуктов в Донбассе, Новороссии и Дальневосточном федеральном округе (ДФО) обусловлены логистическими сложностями. Ситуация в ДФО не изменится, пока не будут приняты кардинальные меры, такие как строительство нового НПЗ. "Дальний Восток в принципе всегда дороже, потому что туда везти дороже. Пока мы все-таки не вернемся к проекту нового НПЗ на Дальнем Востоке и таким образом как-либо скорректируем цены. С точки зрения Крыма, Донбасса и Новороссии, это проблемы логистические. Рано или поздно будет стабильное четкое прохождение автомобилей и ж/д. Я думаю, выровняются [по ценам] с Краснодаром, Ростовом", - отметил Гусев.

Вероятным решением проблемы Гусев называет расширение перевозки топлива водным транспортом. В целом, рассуждает эксперт, рынок нефтепродуктов в РФ недостаточно отрегулирован: "Я думаю, пора уже переходить на госплан, [использовать] искусственный интеллект и планомерно работать над топливным рынком".

Вице-премьер России Александр Новак поручил ФАС и Минэнерго провести анализ цен в ряде регионов, изучить причины значительных отклонений в стоимости нефтепродуктов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Сибири и на Дальнем Востоке. Нефтяным компаниям было указано строго соблюдать рекомендации по поставкам топлива, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка. Также прорабатываются меры по увеличению нормативов продаж бензина на бирже до 17% от производства и новые механизмы ценообразования на бирже.