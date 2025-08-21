По данным бюро, показатель составил 103,9 тыс. рублей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в июле 2025 года сократился на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 103,9 тыс. рублей (в 2024 году - 102,1 тыс. рублей). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем средний размер лимитов по выданным кредитным картам наоборот увеличился на 1,8% (в июне - 102,1 тыс. рублей).

Среди 20 регионов - лидеров в этом сегменте розничного кредитования наибольший средний размер лимитов по выданным кредиткам в июле 2025 года был отмечен в Москве (142,7 тыс. рублей), Подмосковье (122,2 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (121,5 тыс. рублей), а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (113,7 тыс. рублей) и Нижегородской (104,8 тыс. рублей) областях.

При этом наиболее существенный рост этого показателя в июле по сравнению с июнем продемонстрировали Нижегородская область (+5,1%), Красноярский край (+4,6%), а также Кемеровская (+3,5%), Ростовская (+3,2%) и Саратовская (+2,9%) области. Только в двух регионах из топ-20 средний размер карточных лимитов за месяц сократился - в Башкиртии (-2,8%) и Пермском крае (-0,6%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель за месяц вырос на 0,4% и 1,4% соответственно.

"Средний размер лимитов по выданным кредитным картам демонстрирует умеренный рост второй месяц подряд. При этом данный рост наблюдается на фоне стабилизации выдачи новых кредитных карт в 2025 году после ее непрерывного снижения во второй половине прошлого года. В этой связи стоит отметить, что банки продолжают активно использовать лимит по кредитным картам в качестве эффективного инструмента управления кредитным риском", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.