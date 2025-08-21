В России создали полностью отечественный дрон "Ветер. Спасатель"

Аппарат адаптирован под мирные задачи и нужды гражданского населения, сообщили в КБ "Ветер"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Дрон "Ветер. Спасатель", созданный на 100% из отечественных компонентов, начнут применять для мониторинга чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и наземной обстановки в режиме реального времени. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро (КБ) "Ветер".

"Конструкторское бюро "Ветер" представляет инновационную разработку - специальный дрон наблюдения и реагирования "Ветер. Спасатель", предназначенный для мониторинга чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и наземной обстановки в режиме реального времени. Дрон полностью создан из российских компонентов. Это означает не только независимость от зарубежных поставок, но и высокую степень технологического суверенитета, что особенно важно в условиях быстро меняющейся мировой обстановки. Каждый элемент разработан и произведен в России", - заявили в организации.

В КБ уточнили, что "Ветер. Спасатель" адаптирован под мирные задачи и нужды гражданского населения. "Время автономного полета составляет от 60 до 90 минут, что обеспечивает продолжительное наблюдение даже в труднодоступных районах. Дальность действия - от 23 км в зависимости от рельефа и зоны обследования. Видеотрансляция в режиме реального времени обеспечивает объективный контроль и возможность немедленного реагирования. Также дрон оснащен тепловизором", - рассказали в организации.

В КБ "Ветер" также подчеркнули, что возможности аппарата позволяют оперативно оценивать обстановку, контролировать ход восстановительных работ и координировать действия служб. "Такие дроны особенно эффективны при ликвидации последствий лесных пожаров и на поисково-спасательных операциях, для мониторинга паводков, разливов рек, при эвакуации людей в условиях ЧС, а также в зонах землетрясений и техногенных катастроф", - добавили в компании-разработчике.