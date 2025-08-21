БЕЛГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Сербия как транзитная страна играет ключевую роль в обеспечении энергобезопасности на Западных Балканах и в Юго-Восточной Европе, оставаясь надежным партнером для международных акторов. Об этом в беседе с ТАСС заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

"Сербия является надежным и безопасным партнером, который вносит вклад в энергетическую безопасность на Западных Балканах и в Юго-Восточной Европе", - подчеркнула министр.

По ее словам, Белград положительно оценивает активизацию дипломатических усилий ведущих мировых держав. "Для Сербии обнадеживающим фактором являются активизировавшиеся дипломатические усилия великих держав, которые имеют ключевое значение для сохранения мира и безопасности в Европе. Это важно и с точки зрения установления стабильности на энергетических рынках, а также снижения политического и экономического давления, чтобы вновь был сделан акцент на сотрудничестве", - отметила Джедович-Ханданович.

Глава Минэнерго также сказала, что прогнозировать возможные изменения после состоявшихся переговоров мировых лидеров пока рано. "На данный момент слишком рано прогнозировать возможные изменения, которые могло бы вызвать потенциальное соглашение великих держав. Самое важное то, что существует воля к диалогу", - пояснила министр.

При этом, по ее словам, Белград уже принял меры для защиты от внешних рисков. "Сербия предприняла все шаги, чтобы обеспечить безопасность снабжения и повысить устойчивость к внешним изменениям. Энергетическая стабильность и бесперебойное снабжение энергоресурсами для граждан и экономики остаются важнейшими приоритетами", - заявила собеседница агентства.

"Несмотря на значительное давление и вызовы, Сербии удалось сохранить принципиальность в своей внешней политике и обеспечить энергетическую безопасность, что одновременно гарантировало и стабильность экономики", - заключила министр.