МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на торги два помещения для бизнеса в районе Метрогородок. Объекты расположены вблизи парка "Лосиный остров", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Помещения расположены в районе с развитой социальной инфраструктурой вблизи национального парка "Лосиный остров" по адресам: Открытое шоссе, дом 30 и улица Николая Химушина, дом 17, корпус 1. Их площадь составляет 100,9 и 201,8 кв метров соответственно. Во втором объекте в настоящее время расположены пункты выдачи заказов - победитель торгов станет собственником помещения с готовым бизнес-решением. Прием заявок на участие в торгах завершится 28 августа и 4 сентября в зависимости от выбранного лота, аукционы состоятся 8 и 16 сентября", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Отмечается, что помещение в доме на Открытом шоссе находится на первом этаже, а в здании на улице Николая Химушина - на цокольном. Участниками торгов могут стать физические и юридические лица.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает инвестиционный портал Москвы. Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".