Если события будут развиваться по базовому сценарию, ставку могут понизить, отметил директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Ганган

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки, если события в экономике будут развиваться по базовому сценарию, но снижение ставки не предрешено, заявил директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Ганган в интервью "Российской газете".

"Если события будут развиваться в соответствии с базовым сценарием, то пространство для снижения ставки в 2025 году, конечно, еще остается. Но снижение ставки не предрешено", - сказал он.

По словам представителя регулятора, могут возникнуть разные сценарии, включая также паузы между снижениями. Он отметил сохранение проинфляционных рисков, указав и на риски со стороны геополитики, в связи с чем Банк России намерен принимать решения осторожно, учитывая поступающую информацию.

Ганган указал, что в базовом прогнозе Центробанка не заложено повышение ключевой ставки, однако при альтернативных сценариях исключать этого нельзя. По этой причине, кроме базового, ЦБ рассматривает еще другие варианты развития событий. Он объяснил необходимость этого тем, что в таком случае регулятор будет готов к действиям в любых условиях. "Хотя базовый сценарий - самый вероятный, поэтому и обсуждаем мы в основном его", - уточнил глава департамента.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 12 сентября.