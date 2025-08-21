Астана предложила Пекину снизить пошлины на импорт из Казахстана

Стороны также отметили рост товарооборота между государствами

АСТАНА, 21 августа. /ТАСС/. Астана предложила Пекину снизить пошлины на товары, которые поставляются из Казахстана в Китай. Также Казахстан готов нарастить производство товаров с высокой добавленной стоимостью для экспорта в КНР, сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана по итогам встречи главы ведомства Армана Шаккалиева с министром коммерции Китая Ван Вэньтао.

Как отмечается в сообщении, на встрече в Пекине Шаккалиев "заявил о готовности сосредоточить усилия на развитии переработки и создании товаров с высокой добавленной стоимостью с последующим экспортом в КНР по принципу "инвестируй и продавай". "Казахстанская сторона предложила рассмотреть вопрос о снижении импортных пошлин в КНР на казахстанские товары, а также подчеркнула целесообразность создания проектов по глубокой переработке сырья на территории Республики Казахстан с участием китайского капитала", - говорится в сообщении.

Стороны также отметили рост товарооборота между странами, в I полугодии этого года он составил $21,8 млрд, что подтверждает "реалистичность поставленной задачи по удвоению взаимного товарооборота в два раза к 2030 году". В 2024 году торговый оборот стран составил $43,8 млрд.

Кроме того, Казахстан предлагает расширить присутствие своих товаров на китайских онлайн-платформах. Также Шаккалиев принял участие в торгово-экономической миссии Казахстана в провинцию Гуандун, где заявил, что Астана также готова "предложить партнерам выгодные условия, налоговые преференции и современную инфраструктуру" для развития бизнеса.