Экономика продолжает переходить к сбалансированным темпам роста после перегрева в предыдущие два года, отметил директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Ганган

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Рост российской экономики продолжится и в этом, и в следующем году, ситуация развивается в рамках ожиданий Банка России, заявил директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Ганган в интервью "Российской газете".

"В целом по экономике рост продолжится и в этом, и в следующем году. Предварительные данные по росту ВВП за первый квартал 2025 года - плюс 1,4%, а за второй - плюс 1,1%, при прогнозе в 1-2% в целом по году. Ситуация развивается в рамках наших ожиданий, хотя весенний прогноз Минэкономразвития был несколько выше - плюс 2,5%", - отметил он.

Глава департамента ЦБ указал, что экономика продолжает переходить к сбалансированным темпам роста после перегрева в предыдущие два года. "Напомню, что в 2023-2024 годах российская экономика росла темпом выше 4%. Это очень высокий результат - быстрее, чем росла вся мировая экономика", - уточнил он.

По словам Гангана, на сегодня экономика РФ задействовала почти все имевшиеся производственные мощности, логистику и инфраструктуру и почти все кадровые ресурсы. "Сейчас найти новых работников тяжело. Нужны передышка и новые подходы к повышению производительности труда. Без этого весь рост зарплат неизбежно будет "съеден" инфляцией, и работающие люди в итоге ничего не выиграют", - отметил глава департамента.

На июньском заседании ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России в 2025 году на 1-2% и оценку роста экономики в 2026 году на 0,5-1,5%. По текущему прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в 2025 году вырастет на 2,5%, в 2026 - на 2,4%.