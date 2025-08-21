Еще четыре рейса задерживают

ВОЛГОГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Вылет двух и прилет двух рейсов задерживают в международном аэропорту Волгограда, два рейса в Москву отменены, следует из онлайн-табло воздушной гавани.

Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда, они действовали с 23:09 мск 20 августа до 06:54 мск 21 августа.

Согласно онлайн-табло, отменен рейс на вылет в Москву, еще один - на прилет из столицы. Задержаны на вылет два рейса в Москву, на прилет - также два рейса из Москвы.