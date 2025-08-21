Функционал "Яндекс Аптек" доступен на сайте, а также в приложении "Яндекс Go", позже его внедрят и в другие приложения городских сервисов компании

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. "Яндекс" запустил сервис "Аптеки", в нем можно сравнивать цены на лекарства и заказывать их, сообщили ТАСС в компании. В ближайшие месяцы россиянам дадут возможность заказывать там также лекарства, которых нет в наличии поблизости.

В "Яндекс аптеках" сейчас представлено порядка 70 тыс. лекарств и медицинских товаров, благодаря чему товары можно сравнивать. Можно оформить доставку: самовывоз или курьером, но для рецептурных препаратов доступен только первый вариант. "Аптеки" работают более чем в 200 городах России.

"Осенью появится возможность заказывать лекарства, которых нет в наличии поблизости - их привезут со склада в выбранную аптеку в течение одного-двух дней. Когда заказ будет готов к выдаче, придет уведомление", - анонсировали в "Яндексе".

Функционал "Яндекс аптек" доступен на их сайте, а также в приложении "Яндекс Go". Позже его внедрят и в другие приложения городских сервисов "Яндекса".

В "Яндексе" уточнили, что решили развивать "Аптеки", увидев "активный рост спроса" на товары из соответствующей категории в своих ecom-сервисах. Компания ожидает, что новый сервис поможет аптекам и фармпроизводителям расширить каналы дистрибуции и получить новую площадку для рекламы.

