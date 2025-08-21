Покупатели уже могут воспользоваться доставкой до двери некоторых безрецептурных препаратов, витаминов, медтехники, косметических средств и других позиций сети в 47 регионах России

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. На Wildberries появилась возможность доставки товаров, в том числе безрецептурных лекарств из сети "Еаптека", сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ).

"Компания РВБ подключила к своим моделям продаж одного из крупнейших игроков e-com фармотрасли - "Еаптеку", - сказано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что покупатели уже могут воспользоваться доставкой до двери некоторых безрецептурных препаратов, витаминов, медтехники, косметических средств и других позиций "Еаптеки" в 47 регионах России. Срок доставки составляет от пяти часов с возможностью выбрать желаемый временной интервал для приезда курьера, сказано в сообщении.

При этом клиенты из Москвы и Московской области имеют возможность заказать товары с самовывозом. "Пользователь в этом случае оформляет заказ на Wildberries и получает его в одном из 80 пунктов сети "Еаптеки", - подчеркнули в пресс-службе.

По словам руководителя направления доставки силами продавца РВБ Елизаветы Шлеин, в ближайшее время доставка станет доступна по всей России. "В наших ближайших планах масштабирование возможности заказа и доставки из "Еаптеки" по всей ее партнерской сети в России", - сказала она.