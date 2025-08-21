Росатом нарастил выручку, объем инвестиций и налоговые выплаты за I полугодие

По словам генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева, выручка в открытой части выросла на 14%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Выручка Росатома в первом полугодии выросла на 14%, налоговые отчисления - на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом рассказал журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Выручка в открытой части выросла на 14%, инвестиции выросли на 7% от полугодия к полугодию, налоговые отчисления выросли на 16%", - рассказал гендиректор госкорпорации.

За последние пять лет, сообщил Лихачев, консолидированная выручка Росатома только в открытой части выросла в три раза - с 1 трлн до 3 трлн 235 млрд рублей. Выручка по новым продуктам - в 6,5 раза - с 220 млрд 1 трлн 473 млрд рублей. Производительность труда в госкорпорации за пять лет выросла практически в два раза и составляет 5,6 млн рублей на человека. Средняя зарплата, по словам Лихачева, выросла в 1,6 и достигла в 2024 году 138 тыс. рублей.