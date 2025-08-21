Росатом назвал ориентацию на мировой рынок ключевым направлением развития

У госкорпорации в активной стадии строительства и законтрактованы 30 энергоблоков в 9 странах, из них 6 малых реакторов, рассказал ее генеральный директор Алексей Лихачев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Росатом продолжает ориентироваться на мировые рынки и на экспорт продукции, эти направления остаются ключевыми в развитии госкорпорации. Об этом заявил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Конечно же, прицел мирового рынка и экспорта для нас остается ключевым. На сегодня у Росатома в активной стадии строительства и законтрактованы 30 энергоблоков в 9 странах, из них 6 малых реакторов. Это единственный пока что на планете реализуемый экспортный проект по малым реакторам", - подчеркнул Лихачев.