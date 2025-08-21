Жапаров: Россия не пострадает от британских санкций против банка "Капитал"

По мнению киргизского лидера, западные рестрикции в отношении РФ не достигли ожидаемого эффекта

БИШКЕК, 21 августа. /ТАСС/. Россия и банк "Капитал" не пострадают после введения США и Великобританией санкций против этого финансово-кредитного учреждения. Об этом в интервью государственному информационному агентству Киргизии "Кабар" заявил ее президент Садыр Жапаров.

"Россия от этого не пострадает. Честно говоря, и Капитал-банк не пострадает. Он, как и раньше, будет работать под контролем Министерства финансов и приносить прибыль государству", - сказал он. Несколько месяцев назад США ввели санкции против банка "Капитал", после чего он был назначен властями главным банком в Киргизии, работающим с переводами в рублях. 20 августа о санкциях в отношении банка объявила и Великобритания.

По мнению киргизского лидера, западные санкции в отношении РФ не достигли ожидаемого эффекта. "После санкций они (в РФ - прим. ТАСС) смогли поднять на высокий уровень собственное производство и сельское хозяйство. Продукцию, которую раньше импортировали, теперь экспортируют. Газ и нефть как экспортировали, так и продолжают экспортировать", - считает он.

Жапаров напомнил, что, к примеру, на фоне санкций годовая прибыль Сбербанка выросла до $20 млрд. Хотя эту информацию, продолжил он, требуется перепроверить. "Разумеется, в отдельных сферах санкции имеют последствия. Но это вовсе не значит, что страна рухнет. Мы все это анализируем и видим. Западные страны, вводящие санкции, тоже это понимают. Более того, они сами продолжают вести торговлю с Россией. В 2024 году страны - члены Европейского союза вели торговлю с Россией на сумму $141 млрд", - отметил президент.

По его словам, та же Великобритания, которая ввела санкции против киргизского банка, в 2024 году сама наторговала с Россией на $2,2 млрд. "Как уже было сказано, наши банки в основном обслуживают денежные переводы соотечественников, работающих в России. Это тоже наша необходимость, такая же, как и у других. Поэтому прежде, чем предъявлять требования, нужно самому подавать пример", - подчеркнул киргизский лидер и добавил, что Киргизия готова соблюдать международные обязательства.

"Но я не позволю свести на нет интересы наших граждан и торгово-экономическое развитие страны. Даже под санкционным давлением наша повседневная жизнь будет продолжаться", - заверил Жапаров.