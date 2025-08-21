СГК вложит 12 млрд рублей в модернизацию ТЭЦ-3 в Новосибирске

В результате модернизации установленная электрическая мощность станции увеличится на 40 МВт

НОВОСИБИРСК, 21 августа. /ТАСС/. Модернизация новосибирской ТЭЦ-3 потребует вложений на сумму 12 млрд рублей до середины 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба ресурсоснабжающей организации "Сибирская генерирующая компания" (СГК).

"В результате модернизации к июлю 2027 года установленная электрическая мощность станции увеличится на 40 МВт - прирост составит 8%. Вложения СГК в обновление Новосибирской ТЭЦ-3 запланированы на сумму свыше 12 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По федеральной программе компания "Элсиб" поставит на ТЭЦ два турбогенератора мощностью 130 МВт, уточнили в организации. Новым оборудованием планируется заменить старые генераторы, работающие более 50 лет. "Оба генератора - с водородным охлаждением. Эта технология хорошо себя зарекомендовала. Среди технических особенностей оборудования - применение новых материалов обмотки статора, новая конструкция ротора, включая вентиляционные каналы", - сообщили в СГК.

ТЭЦ в 2021 году прошла отбор по федеральной программе ДПМ-2 (договор поставки мощности). Это позволило приступить к масштабной замене оборудования.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, Хакасии и Тувы.