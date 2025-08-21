Речь идет о шахтах "Чертинская-коксовая" и "Костромовская", а также шахте им. С. М. Кирова

КЕМЕРОВО, 21 августа. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора приостановило добычу и выемку угля на шахтах "Чертинская-коксовая" и "Костромовская", принадлежащих "ММК-уголь", а также шахте им. С. М. Кирова ("СУЭК-Кузбасс"). Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"О временном запрете деятельности: 20 августа 2025 года на выемку угля в лаве № 553-бис ООО "ММК-уголь" шахта "Чертинская-коксовая" за невыполнение требований проектных решений в части проветривания горной выработки, эксплуатацию ленточных конвейеров с нарушением требований промышленной безопасности. В настоящий момент работы приостановлены Ростехнадзором", - написал Виль.

На шахте "Костромовская" приостановлена выемка угля в лаве №19-17 за превышение допустимой концентрации метана, необеспечение горной выработки расчетным количеством воздуха, нарушения при эксплуатации системы аэрогазового контроля, пылевзрывоопасное состояние горной выработки. Работы также приостановлены Ростехнадзором.

На шахте им. С. М. Кирова приостановлена выемка угля в лаве №25-100 и эксплуатация одного из ленточных конвейеров за превышение допустимой концентрации метана, несоблюдение требований документации по проведению и креплению горной выработки, эксплуатацию ТУ с нарушением требований промышленной безопасности.

"ММК-уголь" входит в состав ПАО "ММК" - одного из крупнейших мировых производителей стали. Активы "ММК-угля" расположены в Кузбассе и представляют собой комплекс с полным производственным циклом, начиная с добычи угля ценных коксующихся марок и заканчивая производством угольного концентрата.

В СУЭК входят 28 угледобывающих предприятий, 7 обогатительных фабрик и установок, Сибирская генерирующая компания и ряд других активов. Предприятия СУЭК работают в 12 регионах РФ. В Кузбассе СУЭК ведет добычу каменного угля на трех разрезах и семи шахтах. В регионе у компании пять углеобогатительных фабрик.