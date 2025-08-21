По данным грузинской Национальной службы статистики, РФ закупала его с начала года

ТБИЛИСИ, 21 августа. /ТАСС/. Россия в июле приостановила закупку грузинского картофеля. Об этом говорится в опубликованных данных Национальной службы статистики Грузии.

Грузия в июле 2025 года экспортировала картофель только в Белоруссию. За месяц Тбилиси поставил Минску 212,6 тонны картофеля на сумму $68 тыс.

По данным ведомства, РФ закупала у Грузии картофель с начала 2025 года. Пик импорта пришелся на март. Тогда Россия закупила у Грузии более 16 тыс. тонн овоща на сумму более $6,7 млн. Россия закупала его у Грузии периодически и в течение 2024 года, в частности в июне, июле, октябре, ноябре и декабре.