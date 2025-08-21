ФАС оштрафовала несколько ресурсоснабжающих организаций на 7,2 млн рублей

Нарушения касаются правил подключения к сетям коммунальной инфраструктуры

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. ФАС оштрафовала ряд ресурсоснабжающих организаций на 7,2 млн рублей с начала 2025 года. В пресс-службе ведомстве отметили, что нарушения касаются правил подключения к сетям коммунальной инфраструктуры.

Служба выявила 43 нарушения в сфере подключения к системам водоснабжения и водоотведения и выдала 14 предупреждений.

"Для сравнения - за весь 2024 год сумма наложенных на РСО в сферах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения штрафов составила 9,2 млн рублей, а количество нарушений - 79", - сообщили в службе.

ФАС России напоминает о недопустимости нарушений правил подключения к сетям коммунальной инфраструктуры. В случае нарушений прав граждан и предпринимателей служба незамедлительно принимает меры реагирования.