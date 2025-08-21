Компания планирует создать порядка 300 рабочих мест

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Компания "Мясная мануфактура Лыткарино" планирует построить мясоперерабатывающий завод в Лыткарине, инвестиции в проект составят свыше 3,4 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Инвестпроектом предусмотрено строительство мясоперерабатывающего завода в Лыткарине. Инвестиции в проект превышают 3,4 млрд рублей. Компания планирует создать порядка 300 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе уточнили, что инвестором выступает компания "Мясная мануфактура Лыткарино". На новом заводе планируется производить сырокопченую и вареную колбасы, сосиски и паштеты. Проектная мощность производства оценивается в 1 260 т готовой продукции в месяц.