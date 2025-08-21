В группе также отметили, что продолжили их периодический выкуп с рынка

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Т-Технологий" (головная структура Т-Банка) рекомендовал выплатить дивиденды в размере 35 рублей на акцию по итогам II квартала 2025 года. Об этом говорится в сообщении группы.

"Мы продолжаем придерживаться ежеквартальных дивидендных выплат, и по итогам Il квартала 2025 года совет директоров группы рекомендовал дивиденды в размере 35 рублей на акцию", - приводятся слова председателя совета директоров "Т-Технологий" Алексея Малиновского.

В группе также отметили, что в соответствии с программой выкупа "Т-Технологии" продолжили периодический выкуп акций с рынка. О результатах выкупа группа сообщит в рамках публикации результатов за III квартал 2025 года.

Чистая прибыль группы за II квартал 2025 года по МСФО увеличилась на 99% и составила 46,7 млрд рублей (во II квартале 2024 года - 23,5 млрд рублей). Прогноз на 2025 год: рост операционной чистой прибыли группы минимум на 40% при рентабельности капитала больше 30%.