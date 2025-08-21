В Татарстане "Сибур" начал строительство нового этиленопровода за 35 млрд рублей

Он соединит производства в Нижнекамске и Казани

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. "Сибур" начал строительство новой ветки этиленопровода в рамках реализации проекта реконструкции в Татарстане. Она соединит производства в Нижнекамске и Казани, инвестиции в проект составят порядка 35 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

"Сибур" получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ и разрешение на строительство от Минстроя РФ с учетом федерального статуса трубопровода на возведение новой ветки этиленопровода в рамках реализации проекта реконструкции на территории Республики Татарстан. Она соединит два татарстанских предприятия компании - производства в Нижнекамске и Казани", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ввод в эксплуатацию ожидается в конце 2026 года. В пресс-службе уточнили, что инвестиции компании в проект составят порядка 35 млрд рублей.

"Новая ветка этиленопровода Нижнекамск - Казань будет обеспечена умной инфраструктурой и самыми современными системами безопасности и контроля: двумя комплексными системами обнаружения утечек, системой телемеханики и автоматизированного управления, комплексом инженерно-технических средств охраны", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что на компрессорных станциях "Нижнекамскнефтехима" и "Казаньоргсинтеза" установят факела бездымного горения.

Сейчас этилен с "Нижнекамскнефтехима" на "Казаньоргсинтез" поставляется по трубопроводу 1976 года постройки. "Новый этиленопровод позволит увеличить прокачку этилена примерно в 2,5 раза до полумиллиона тонн в год и обеспечит загрузку перспективных проектов развития предприятий", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что этиленопровод пройдет по территориям 9 районов Татарстана. При этом трасса этиленопровода будет проложена в обход селитебных территорий Казани и других населенных пунктов. В строительных работах примут участие более 1,5 тыс. человек. Материалы и оборудование будут полностью отечественного производства.