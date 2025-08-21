Нацбанк Украины вводит в обращение новые банкноты с бандеровским лозунгом

Их номинал составляет 20 гривен

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Национальный банк Украины с 21 августа вводит в обращение новые банкноты, на которых написан бандеровский лозунг. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора, опубликованном на его сайте.

"Нацбанк в рамках планового выпуска с 21 августа 2025 года вводит в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен. В правой верхней части на оборотной стороне банкнот размещен лозунг: "Слава Украине! Героям слава!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданам не нужно специально обменивать банкноты предыдущего образца на новые. "Как законное платежное средство новые банкноты будут обращаться вместе с другими банкнотами соответствующих номиналов предыдущих лет выпуска и обязательны к приему по их нарицательной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без ограничений на всей территории Украины", - сообщили в банке.

"Слава Украине" - лозунг бандеровцев времен Великой Отечественной войны. Ранее Министерство юстиции России включило Организацию украинских националистов (ОУН), лидером которой был Степан Бандера, и атрибутику ОУН, включая лозунг "Слава Украине - героям слава", в перечень экстремистских. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что упомянутый лозунг является стопроцентной калькой "известного национал-социалистического приветствия". По ее словам, "помимо одинакового синтаксического построения, эти фразы построены по одинаковому акцентологическому принципу с ударениями на тех же смысловых моментах".