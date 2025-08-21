ТМХ планирует поставить Белоруссии более 20 вагонов метро

Обе стороны приняли все соответствующие решения, указал глава компании Кирилл Липа

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует поставить более 20 новых вагонов метро Белоруссии, сообщил журналистам глава ТМХ Кирилл Липа.

"20 плюс [вагонов метро]", - сказал Липа.

"Более того, там планировалась еще другая техника. Проблемы с финансированием возникли, поэтому мы ждем их решения. Но формально у нас соответствующие решения все приняты и с их, и с нашей стороны", - добавил он.

ТМХ является единственным в России разработчиком и крупнейшим производителем поездов метро, одним из лидеров мирового метровагоностроения. Работы по созданию новых образцов продукции осуществляют действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые центры "ТМХ инжиниринг" и "Центр двигателестроения ТМХ".

Вагоны метро "Минск 2024" ранее были разработаны ТМХ специально для эксплуатации в условиях Минского метрополитена. Они создавались с учетом передовых технических решений, используемых в мировом метровагоностроении и необходимости обеспечения высокого уровня потребительских свойств подвижного состава. Также они отвечают всем актуальным требованиям, которые предъявляются к безопасности и комфортабельности поездов. При этом в конструкцию вагонов заложено также использование комплектующих производства белорусских предприятий.