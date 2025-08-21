"Калашников" начал поставки усиленных бронешлемов

Их купола изготовили из специального артикула сверхвысокомолекулярного полиэтилена

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Компания "Триада-ТКО" (входит в состав концерна "Калашников") начала поставки перспективных бронешлемов с классом защиты Бр2. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"ООО "Триада-ТКО" начало поставку перспективных бронешлемов по классу защиты Бр2 в адрес заказчика. Новое изделие сопоставимо по площади защиты со стоящим на снабжении общевойсковым полноухим бронешлемом по классу защиты Бр1, но предоставляет более высокий уровень защиты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что купол бронешлема изготовлен из специального артикула сверхвысокомолекулярного полиэтилена и (в случае второго типоразмера в исполнении "Б") имеет массу около 1,35 кг и площадь не менее 11,5 кв. дм.