Он поможет столичным предприятиям наладить коммерческие отношения с госкорпорациями и представителями крупного бизнеса

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Цифровой сервис для поиска заказчиков начал работу на платформе i.moscow. Инструмент поможет столичным предприятиям наладить коммерческие отношения с госкорпорациями и представителями крупного бизнеса, сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Сервис упрощает выход на прямых заказчиков, заинтересованных в инновационных решениях и ускоряет масштабирование молодых компаний. Это отличная возможность внедрить свои разработки в реальный сектор экономики и наладить долгосрочные коммерческие отношения", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Кристины Костромы.

Отмечается, что запросы в сервисе "Витрина заказчиков" уже разместили 11 крупных предприятий, в том числе Роскосмос, "Росатом недра", РЖД, "Абсолют банк", "Акселератор ВТБ" и другие.

Компании размещают запросы и указывают конкретные требования, такие как функционал, регион планируемого внедрения и стадия готовности решения. В настоящее время на платформе размещено уже более 40 запросов на инновационные решения.

В пресс-службе добавили, что предложить свою разработку могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Москве и имеющие технологические решения, готовые к внедрению.