Доля незаконного оборота сигарет в РФ в I полугодии снизилась до 9,5%

В 2024 году доля составляла 10,8%

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Доля незаконного оборота сигарет в России по итогам первого полугодия 2025 года снизилась до 9,5%, сообщил Минпромторг.

"В первом полугодии 2025 года доля незаконного оборота сигарет в России составила 9,5%, следует из данных очередного всероссийского полевого исследования, проведенного Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (АНО "ННЦК")", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что в 2024 году доля составляла 10,8%.

В сообщении отмечается, что показатель также является минимальным за последние шесть лет - с момента запуска в отрасли государственной системы цифровой маркировки "Честный знак" в 2019 году. При этом фискальный эффект от легализации рынка табачной продукции с 2019 года по 2024 год превысил 601,5 млрд рублей, что стало значительным вкладом в доходы бюджетов всех уровней.

По данным исследования, наибольшая доля незаконной продукции отмечена в Калужской области (31,3%), Чеченской Республике (27,8%), Смоленской области (25,1%) и Оренбургской области (21,2%). В то же время минимальные показатели зафиксированы в регионах Дальнего Востока и Сибири - 1% и менее. В Магаданской области, Приморском крае и Чукотском автономном округе нелегального оборота практически нет.

Большая часть незаконной продукции (54,2%) по-прежнему поступает на территорию России из стран ЕАЭС, отмечается в сообщении.

"Совместные усилия федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных структур и бизнес-сообщества, а также активное использование цифровых инструментов контроля, таких как система цифровой маркировки, позволяют прогнозировать дальнейшее сокращение доли нелегального рынка", - добавили в министерстве.