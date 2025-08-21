"Алроса" внедрит искусственный интеллект для поиска месторождений алмазов

Технология позволит точнее определить перспективные территории для геологоразведки и сократить сроки их поиска

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" разработала систему на базе искусственного интеллекта, которая поможет в поиске новых месторождений алмазов со слабыми индикационными свойствами на территориях со сложным геологическим строением. Об этом говорится в сообщении компании.

Система позволит точнее определить перспективные территории для геологоразведки и сократить сроки их поиска. Экономический эффект внедрения новой технологии составит сотни миллионов рублей на каждый проект, отметили в алмазодобывающей компании.

"В ближайшем будущем открытие новых месторождений, залегающих в сложных геологических условиях и скрытых глубоко под землей, потребует внедрения новых технологий. Применение больших языковых моделей на основе нейросетевых алгоритмов для ускорения анализа определенных областей - инновационное решение, которое может сыграть ключевую роль на пути открытия новых месторождений полезных ископаемых", - подчеркнули в компании.

"Наша новая система - это российская разработка, и мы уже тестируем ее. После окончания испытаний мы масштабируем ее на все разрабатываемые территории "Алроса", - отметил генеральный директор компании Павел Маринычев.

Уникальность новой системы "Алросы", разработанной экспертами Цифровой лаборатории компании, заключается в том, что обучение нейронной сети ведется на основании собственных геологических данных, которые геологи и геофизики компании накопили за более чем 50 лет алмазопоисковых работ и продолжают получать, реализуя геологоразведочные проекты сегодня. Весь этот массив данных был оцифрован, и сегодня специалисты продолжают совершенствовать алгоритмы обучения нейросети, подключенной к банку геоданных компании, а также интегрировать ее с корпоративной геоинформационной системой, отметили в "Алросе". Там добавили, что с помощью большой языковой модели геологоразведочный комплекс "Алросы" обрабатывает большой массив геолого-геофизической информации, что позволяет ускорить анализ данных специалистом, давать рекомендации для поиска и более точно выделять перспективные поисковые участки.

На сегодняшний день разведанные запасы алмазов в мире оцениваются в 1,7-1,9 млрд карат, которых при текущем уровне добычи хватит примерно на несколько десятков лет. Более половины мировых запасов приходится на Россию.