Мишустин: Путин держит на контроле восстановление Донбасса и Новороссии

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин держит на постоянном контроле ситуацию с восстановлением регионов Донбасса и Новороссии. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на выставке форума "Развитие малых городов и исторических поселений".

"Я хочу вас в первую очередь поблагодарить за активное участие в преобразовании, в строительстве своих городов, исторических поселений, вообще территории. Очень непростое дело, - обратился Мишустин к участникам выставки. - Я знаю, как к этому относится президент. Он занимается, в буквальном смысле слова, в постоянном режиме контролем за тем, как восстанавливаются новые регионы Российской Федерации".

Глава кабмина отметил, что был поражен, видя, как за 2,5 года все преобразилось, и пожелал, чтобы все изменения в городах были реализованы в соответствии с желанием жителей.