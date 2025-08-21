В честь героев РФ 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, напомнил премьер

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Развитие городов России должно идти с учетом памяти о тех, кто отдал свою жизнь за Родину, в том числе в ходе спецоперации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений".

"Развивая наши города, мы всегда должны помнить о тех, кто отдал свою жизнь за Родину - в разные исторические периоды. И сейчас - в ходе специальной военной операции", - подчеркнул премьер.

В честь героев РФ 2025 год был объявлен президентом Годом защитника Отечества, напомнил Мишустин.

"Ребята, которые участвуют в работе Молодежного форума, на выставке рассказали об интерактивной "Карте героев". Очень хорошая идея, - похвалил глава кабмина. - Она может стать основой для создания в будущем мемориалов, названий улиц, общественных пространств".

Конечно, к организации таких мест нужно подходить системно по единому стандарту, и сами объекты в память о подвигах героев и истории РФ нужно учитывать при территориальном планировании, отметил глава правительства.

"Сегодня они [герои СВО] в сложных условиях проявляют истинное мужество и силу характера, защищая свои родные города в интересах и на благо одной большой страны - России. - продолжил он. - И мы должны поддерживать их, помогать их семьям. Увековечить имена тех, кто сейчас выполняет важнейшую задачу. Чтобы и через много лет новые поколения помнили об их подвиге. Как и они - верили в себя, в победу. Не сворачивали с пути, и никогда не сдавались".

Мишустин выразил уверенность, что в ходе форума прозвучит немало интересных и перспективных идей, которые должны воплотиться в красивые, а главное - нужные людям объекты городской среды. "[Идеи] превратят улицы, кварталы в места комфортные и привлекательные для жителей и туристов. Но также важно, чтобы они стали стимулами для развития всего города или поселения. А значит - для региона и всей страны", - резюмировал он.