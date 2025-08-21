Учредитель ООО "Центр технических разработок" Алексей Кучмин рассказал главе правительства, что за три года удалось создать абсолютно новую современную коммунальную технику

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с первой полностью электрической многофункциональной коммунальной машиной "Илья Муромец" на стенде ООО "Центр технических разработок" на выставке форума "Развитие малых городов и исторических поселений".

Учредитель ООО "Центр технических разработок" Алексей Кучмин рассказал главе правительства, что за три года удалось создать абсолютно новую современную коммунальную технику. "Самое главное, научились к нему делать комплектующие, двигатели, полностью все. "Илья Муромец", прямо наш", - представил Кучмин технику Мишустину.

"Не было мыслей по поводу [других названий в честь] трех богатырей? Там же они разные, от Алеши Поповича до Добрыни Никитича", - шутливо поинтересовался премьер. "С чего-то надо было начать", - ответил Кучмин.

О машине

"Илья Муромец" предназначен для содержания тротуаров, дорог и городских территорий и может эксплуатироваться круглогодично: в зимний период с распределителем твердого реагента и снегоуборочной щеткой, в летний - с водяными бочками и рейкой высокого давления.

Благодаря электродвигателям машина практически бесшумна. Одна такая машина позволяет сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 83 тонны в год. "Илья Муромец" может непрерывно убирать снег и чистить тротуары в течение не менее 8 часов, а на полную зарядку машине потребуется максимум 3 часа.