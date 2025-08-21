Минстрой проработает номинации для конкурса создания комфортной городской среды

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что в России появляется новая культура муниципальных и межрегиональных опорных пунктов, поскольку люди ездят из одного региона в другой, несмотря на границы

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Минстрой РФ с экспертным сообществом в течение месяца проработает новый механизм для конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - введение номинаций межмуниципальных и межрегиональных опорных пунктов. Об этом сообщил в ходе пленарной сессии Х Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"На оргкомитете Минстроя было принято решение по проработке в течение месяца со всем экспертным сообществом нового механизма для конкурса лучших проектов создания комфортной среды - номинаций межмуниципальных и межрегиональных опорных пунктов", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что в России появляется новая культура муниципальных и межрегиональных опорных пунктов, поскольку люди ездят из одного региона в другой, несмотря на границы.

О форуме

Юбилейный всероссийский форум "Развитие малых городов и исторических поселений" проходит 20-21 августа 2025 года в Международном выставочном центре "Казань Экспо". Форум проводит Минстрой России совместно с правительством Республики Татарстан и при поддержке института развития ДОМ.РФ. Всего в форуме примут участие более 100 экспертов и 1 500 участников из 89 регионов страны.

Главное событие форума - объявление и награждение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Конкурс и форум с 2018 года стали ключевыми инструментами государственной политики в сфере развития городской среды, а также платформой для обмена опытом между регионами России.