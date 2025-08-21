По данным издания, в июле Китай экспортировал 5 577 тонн редкоземельных магнитов, что на 75% больше, чем в июне

ГОНКОНГ, 21 августа. /ТАСС/. Экспорт постоянных редкоземельных магнитов из Китая в июле достиг шестимесячного максимума, рост отмечается второй месяц подряд после того, как правительство КНР пообещало ускорить процесс выдачи разрешений на экспорт редкоземельных металлов. Как сообщает газета South China Morning Post, крупнейшим покупателем является Евросоюз.

По данным издания, в прошлом месяце Китай экспортировал 5 577 тонн редкоземельных магнитов, что на 75% больше, чем месяцем ранее. ЕС остался крупнейшим покупателем - туда в целом поставлено 2 140 тонн (38% от общего экспорта), что на 57% больше по сравнению с предыдущим месяцем. В июле Германия стала крупнейшим в мире импортером китайских редкоземельных магнитов, закупив 1 116 тонн, что на 46% больше, чем в июне.

США заняли второе место с 619 тоннами, закупленными в прошлом месяце (11% от общего экспорта). Рост по отношению к июню составил 76%.

Китай, обладающий значительными запасами редкоземельных элементов и мощностями по переработке, является крупнейшим в мире производителем и экспортером постоянных редкоземельных магнитов. Согласно отчету, опубликованному в начале прошлого месяца нью-йоркской аналитической компанией Strategy Risks, Китай добывает около 70% мировых запасов редкоземельных элементов и располагает более чем 90% мировых мощностей по разделению и переработке наиболее ценных тяжелых редкоземельных элементов.

В апреле правительство КНР на фоне обострения торговых споров с США включило несколько редкоземельных элементов в список товаров, подлежащих экспортному контролю. После этого поставки редкоземельных магнитов в зарубежные страны в апреле и мае резко сократились. После консультаций между торговыми делегациями двух стран поставки этой продукции американским компаниям были возобновлены.