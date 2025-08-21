Премьер-министр поблагодарил руководство Татарстана, которое в короткие сроки приняло конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Организация самых значимых мероприятий в Казани всегда проходит на высочайшем уровне, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

"Казань - очень гостеприимная, красивая, входит в тройку лидеров крупнейших городов по качеству городской среды. Конечно, жители это видят. Организация самых значимых мероприятий в Казани всегда проходит на высочайшем уровне", - сказал Мишустин.

Он поблагодарил руководство Татарстана, которое в короткие сроки приняло конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.

"Сегодня будет финал, я заранее хочу поздравить всех, кто будет победителями", - добавил Мишустин.