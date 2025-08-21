Вашингтон ранее настаивал на них для поддержания стабильности мировых рынков, заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Индия озадачена логикой США, которые обвиняют Нью-Дели в закупках нефти у РФ, так как ранее Вашингтон на них настаивал для поддержания стабильности мировых рынков. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы являемся страной, о которой американцы в последние несколько лет говорили, что мы должны сделать все возможное для стабилизации мировых энергетических рынков, включая покупку нефти у России", - сказал он, подчеркнув, что Индия не является крупнейшим покупателем российских нефти или СПГ, в отличие от Китая или Европы.

"Мы также покупаем нефть у США, и объемы растут", - добавил Джайшанкар. "Поэтому, честно говоря, мы очень озадачены логикой аргументов [США]", - заключил министр.