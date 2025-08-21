Минниханов: новый терминал аэропорта в Казани введут в работу в 2026 году

Завершить строительство планируется в установленные сроки

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Глава Татарстана Рустам Минниханов доложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, что новый терминал аэропорта в Казани будет введен в работу в 2026 году.

Глава правительства прилетел в Казань в четверг. В ходе рабочей поездки Мишустин встретился с Миннихановым.

"Мы когда строили на Универсиаду новый терминал, мы планировали, что 2,5 млн пассажиров у нас будет в 2022 году, а сейчас у нас уже 5,3 [млн]. На следующий год мы введем новый терминал", - рассказал Минниханов.

Премьер-министр уточнил у главы субъекта о сроках строительства терминала.

"Мы все успеем. Все по плану", - ответил Минниханов.