Таллин намерен добиться такого же решения на уровне ЕС, заявил министр иностранных дел балтийской республики Маргус Цахкна

ВИЛЬНЮС, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Эстонии ввело запрет на импорт изобутана из России и Белоруссии. Об этом на правительственной пресс-конференции заявил министр иностранных дел балтийской республики Маргус Цахкна.

"Мы утвердили постановление о запрете импорта изобутана из России и Белоруссии. Это решение Эстония приняла в рамках национальных санкций, но мы также добиваемся этого на уровне Европейского союза", - приводит его слова портал национального гостелерадио ERR. Глава ведомства утверждает, что несмотря на декабрьский запрет ЕС, импорт СПГ из России и Белоруссии продолжился под видом бутана.