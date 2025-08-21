В этот период зафиксировали более 35 тыс. сканирований и сетевых атак

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Число кибератак и сканирований в отношении инфраструктуры Сбера в I полугодии 2025 года выросло на 40%, все они были безуспешными для злоумышленников, сообщил ТАСС зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах международной конференции по практической кибербезопасности OFFZONE.

"На фоне активизации хакерской активности в отношении российского государства и бизнеса хакеры регулярно и упорно проводят разведку ресурсов Сбера с целью выявления уязвимостей. Согласно результатам мониторинга периметра нашей сетевой инфраструктуры, в первом полугодии 2025 года зафиксировано более 35 тыс. сканирований и сетевых атак. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 40%. Сбер отражает все атаки, ни одна не пробила нашу эшелонированную защиту, которую удалось выстроить в том числе благодаря использованию мощных AI-инструментов", - сказал он.