В Сочи в сентябре загрузка отелей сохранится на летнем уровне

СОЧИ, 21 августа. /ТАСС/. Загрузка средств размещения в курортном Сочи сохранится на летнем уровне в сентябре. На текущий момент она составляет 87%, единовременно в городе находятся 200 тыс. туристов, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

"Средняя загрузка средств размещения в Сочи на сегодня составляет 87%. В горном кластере - 82%. Единовременно на курорте находятся почти 200 тыс. туристов. Такие показатели, судя по данным бронирования, сохранятся в Сочи и в сентябре", - говорится в сообщении.

Власти курорта также отмечают, что турпоток в Сочи сохраняется на уровне прошлого года. Всего с начала 2025 года город принял 5,4 млн человек.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.

Летом в Сочи гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются сочинские горнолыжные курорты - "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.