АТОР: спрос туристов на отдых в Крыму осенью вырос до 85% за год

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Продажи туров в Крым на предстоящую осень выросли на 40-85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, также отмечается рост спроса на поездки в Дагестан и Татарстан. Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Безусловный лидер по росту количества бронирований на осень и на бархатный сезон - Крым. Прирост количества продаж туров сюда по сравнению с прошлогодними показателями у туроператоров варьируется от +40% до +85%", - говорится в сообщении.

Также от 27% до двух раз вырос спрос на поездки в Дагестан и на 5-6% - в Татарстан.

Самыми популярными российскими направлениями для отдыха осенью стали: Краснодарский край (доля в продажах осенних туров - 36%), Крым (17%) и Кавминводы (16%). Также в топ-10 вошли Санкт-Петербург (7%), Москва и Подмосковье (6%), Татарстан (5%), Дагестан (3%), Калининградская область (2%) и Золотое Кольцо (1%), рассказали в ассоциации.

По данным АТОР, объем бронирований туров по России на предстоящую осень пока на 8% ниже, чем в то же время годом ранее. "Спад во многом продиктован общеэкономической ситуацией - люди переходят к сберегательной модели потребления", - объяснил вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

В частности, на 18-36% снизился спрос на осенние туры в Краснодарский край. Прошлогодние объемы или отрицательную динамику (от -3% до -10%) демонстрируют Кавминводы, Подмосковье, Санкт-Петербург, Калининградская область. "Росту продаж в Кавминводах по-прежнему мешает дефицит мест в санаториях региона, в Калининграде - ограниченная емкость номерного фонда и цены. Негативное влияние на динамику продаж туров в Санкт-Петербург оказывает рост цен на отели и транспорт", - объяснили эксперты.