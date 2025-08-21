Глава Татарстана, в частности, отметил, что сейчас на трассе М12 комфортная дорога, освещение, заправочные станции

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным выразил благодарность за реализацию дорожных проектов.

Глава правительства прилетел в Казань в четверг. В ходе рабочей поездки Мишустин встретился с главой Татарстана Миннихановым.

"Татарстан - такая серьезная транспортно-логистическая, в том числе международная узловая платформа. И через Казань проходит трасса М12 - важнейшая трасса страны от Санкт-Петербурга до Владивостока", - сказал Мишустин на встрече и попросил рассказать о реализации логистических проектов.

"Михаил Владимирович, наверное, мы даже мечтать не могли", - отреагировал Минниханов. Глава республики рассказал об открытии двух мостов в республике за последние 5 лет, в том числе через Каму.

"Но самое главное - это М12. Сегодня многие москвичи и многие татарстанцы в Москву ездят на машине - 6,5 часов", - сказал Минниханов.

Он отметил, что сейчас на трассе М12 комфортная дорога, освещение, заправочные станции. "Мы искренне благодарны. Никогда в жизни мы даже не мечтали, что у нас будут такие дороги", - сказал Минниханов.

Также он отметил поддержку, оказываемую для капитального ремонта дорог, в том числе платной дороги Альметьевск-Алексеевское.

"Столько инфраструктурных вещей в республике никогда не было... Программы идут, по всем направлениям работа идет. Мы очень благодарны", - сказал Минниханов.