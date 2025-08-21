В свою очередь, Еврокомиссия обязалась отменить все пошлины на американскую продукцию и облегчить их доступ на свой рынок

БРЮССЕЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Евросоюз и Соединенные Штаты распространили совместное заявление, подтверждающее обязательство американской стороны не повышать пошлины на европейские товары выше 15% и стремиться к сокращению пошлин в будущем, ответный отказ ЕС от пошлин против США, а также обязательства крупных закупок оружия и энергоресурсов. Об этом объявил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, который курирует переговоры с США.

"Сегодня мы пересекли финишную прямую в торговых переговорах по соглашению, которое было достигнуто в июле в Шотландии [между президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен]. ЕС и США опубликовали совместное заявление по торговле, которое станет отправной точкой для дальнейших торговых переговоров об улучшении условий торговли", - сказал Шефчович. Он подчеркнул, что это соглашение "дает Евросоюзу лучшие конкурентные условия [для экспорта США] по сравнению с другими странами".

В свою очередь, Еврокомиссия обязалась отменить все пошлины на американскую продукцию и облегчить их доступ на свой рынок. Он также подтвердил обязательства Еврокомиссии в массовом порядке нарастить закупки в США энергоресурсов, оружия и электронных чипов.

Опубликованный Еврокомиссией документ, в частности, подтверждает обязательство США ограничить суммарные пошлины на европейские товары 15% и обещает льготные пошлины на автомобили, авиационную продукцию, фармацевтику, полупроводники и древесину.

В документе содержится декларация о намерении продолжать переговоры о снижении пошлин на отдельные категории товаров.