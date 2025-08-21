По словам министра просвещения Сергея Кравцова, сейчас большое внимание уделяется повышению престижа профессии педагога

ТВЕРЬ, 21 августа. /ТАСС/. Уровень трудоустройства выпускников колледжей и техникумов в России составляет более 80%. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время видеообращения к участникам региональной августовской педагогической конференции в Твери.

По словам Кравцова, в 2025 году в России отмечается 85-летие системы среднего профессионального образования (СПО).

"Популярность СПО за последние годы выросла. Также уровень трудоустройства выпускников СПО в целом по стране превысил 80%", - сказал Кравцов.

По его словам, сейчас большое внимание уделяется повышению престижа профессии педагога. "Этот приоритет для нас неизменен. Работаем над новой системой оплаты труда педагогов, созданы условия для снижения отчетности и бюрократической нагрузки, сформирована устойчивая система повышения квалификации педагогов. Запускается пилотный проект по оценке поведения учеников", - сказал Кравцов.

Он добавил, что сейчас ведется работа над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства учителей. "Это даст нам новые инструменты для реальной защиты педагогов, поможет решать сложные конфликты и оказывать поддержку на местах", - отметил Кравцов.