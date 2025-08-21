По состоянию на 14:50 мск индекс Мосбиржи составлял 2 925,36 пункта

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций замедлил снижение в ходе основной торговой сессии.

На открытии торгов (10:00 мск) индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,46% - до 2 927,37 и 1 151,23 пункта соответственно. На пике падения индекс Мосбиржи достигал отметки 2 907,24 пункта (-1,14%), индекс РТС - 1 143,31 пункта (-1,14%) соответственно, свидетельствуют данные торгов на 13:26 мск.

К 14:17 мск индексы Мосбиржи и РТС замедлили снижение до 0,21% и находились на уровне 2 934,71 и 1 154,11 пункта соответственно. По состоянию на 14:50 мск индексы Мосбиржи и РТС составляли 2 925,36 (-0,52%) и 1 150,44 (-0,51%) пункта соответственно.