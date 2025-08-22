В Астраханском государственном театре Оперы и Балета проходит открытие и пленарное заседание "История Каспия: от прошлого к будущему".
Модератором выступает генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.
Спикеры:
I часть – открытие форума
- Игорь Бабушкин, Губернатор Астраханской области;
- Казем Джалали, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации;
- Даурен Абаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации;
- Ботиржон Асадов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации;
- Рустем Маммедов, главный редактор Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии;
- Алексей Власов, референт Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.
II часть – пленарное заседание
- Павел Паутов, вице-губернатор-руководитель администрации Губернатора Астраханской области;
- Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, директор департамента информации и печати (в режиме ВКС);
- Айман Каймульдина, корреспондент службы информационно-аналитических программ внутреннего вещания телеканала "Жибек Жолы" (Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан);
- Екатерина Ларина, директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры РФ;
- Любовь Маляревская, генеральный директор группы компаний "Русская Медиагруппа";
- Рухолла Модаббер, политический обозреватель средств массовой информации Исламской Республики Иран;
- Михаил Переплеснин, главный редактор журнала "Туркменистан";
- Екатерина Тимофеева, шеф-редактор Readovka;
- Вячеслав Умановский, секретарь Союза журналистов России, директор Центрального Дома журналиста.