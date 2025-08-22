"История Каспия: от прошлого к будущему". Видеотрансляция

ТАСС

В Астраханском государственном театре Оперы и Балета проходит открытие и пленарное заседание "История Каспия: от прошлого к будущему".

Модератором выступает генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Спикеры:

I часть – открытие форума

, Губернатор Астраханской области; Казем Джалали , Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации;

, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации; Даурен Абаев , Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации;

, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации; Ботиржон Асадов , Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации;

, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации; Рустем Маммедов , главный редактор Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии;

, главный редактор Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии; Алексей Власов, референт Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

II часть – пленарное заседание