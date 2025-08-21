"Авито авто": в России спрос на аренду лимузинов вырос на 81,4%

Больше всего предложений на аренду авто пришлось на июль

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Спрос на аренду лимузинов в России в сезонный период с мая по июль показал стабильный рост на 81,4% в сравнении в февралем - апрелем 2025 года. Об этом говорится в исследовании "Авито авто", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

"По данным "Авито авто", в этом году в среднем спрос в сезон (май - июль) был на 81,4% выше, чем в феврале - апреле. В 2024 году тенденция была аналогичной: сезонный спрос был на 76,3% больше", - сказано в исследовании.

Таким образом, в июне 2025 года (пиковый месяц) спрос на аренду лимузинов превысил показатель декабря 2024 года (в этот месяц спрос был минимальным) в 3,1 раза. В июне 2024 года - был в 3,3 раза выше по сравнению с декабрем 2023 года.

"В июле спрос обычно лишь немного ниже максимальных показателей за год, а заметно снижаться начинает уже в августе, опускаясь до минимума в декабре", - отмечается в исследовании.

Что касается предложения, в среднем в весенне-летний сезон количество объявлений растет на 10-15% в сравнении с зимой и осенью.

В 2025 году больше всего предложений на аренду лимузинов пришлось на июль, а их число было на 10,4% больше, чем в марте, когда оно было минимальным. В 2024 году пик был достигнут в июне (+17,6% к минимуму в декабре 2024 года).

Как отметил руководитель департамента аренды автомобилей в "Авито Авто" Илья Зарембо, слова которого приводятся в исследовании, среди моделей наибольшей популярностью пользуется классика в сегменте премиального транспорта, а именно Hummer H2, Chrysler 300C, Lincoln Town Car, Rolls-Royce Phantom и Infiniti QX56.