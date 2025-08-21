Международные резервы России за неделю выросли до $686,5 млрд

По данным на 8 августа, объем резервов составлял $686,4 млрд

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 15 августа 2025 года составили $686,5 млрд, увеличившись за неделю на $0,1 млрд, в основном из-за положительной переоценки, говорится в материалах Банка России.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.