Globaltrans завершил делистинг ГДР с биржи Астаны

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Globaltrans завершил делистинг глобальных депозитарных (ГДР) расписок с биржи Астаны, сообщила компания.

"Globaltrans сообщает, что добровольный делистинг ГДР из официального списка, который ведет Astana International Exchange Limited (AIX), вступил в силу", - говорится в сообщении.

Globaltrans подал заявку на делистинг в июле после одобрения совета директоров.

Globaltrans Investment PLC - одна из ведущих групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок, которая работает через дочерние компании в России и странах СНГ.