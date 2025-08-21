К 17:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 892,19 пункта

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе основной торговой сессии опустился ниже 2 900 пунктов впервые с 8 августа 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 16:54 мск, индекс Мосбиржи снижался на 1,39% - до 2 899,85 пункта. К 17:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 892,19 пункта (-1,65%), а индекс РТС находился на уровне 1 137,39 пункта (-1,65%).

В начале основной торговой сессии индекс Мосбиржи снижался на 0,46%, до 2 927,37 пункта, индекс РТС также опускался на 0,46% - до 1 151,23 пункта, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,15% и находился на уровне 2 936,41 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.