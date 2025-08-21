Абоненты продолжают оплачивать услуги в полном объеме, несмотря на фактическое отсутствие интернета или резкое снижение скорости

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Антон Ткачев, Георгий Арапов и Ярослав Самылин направили письмо на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева с предложением закрепить в законодательстве механизм автоматического перерасчета абонентской платы при массовых и продолжительных перебоях интернет-соединения. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в документе, действующее законодательство не предусматривает автоматического перерасчета стоимости услуг при значительных сбоях. В настоящее время компенсация возможна только по инициативе пользователя, которому необходимо собрать доказательства, обратиться к оператору связи либо подать иск в суд. "Для большинства граждан такая процедура является чрезмерно сложной и фактически недоступной", - подчеркнули депутаты.

"Новые люди" считают необходимым закрепить в законодательстве механизм автоматического перерасчета абонентской платы для пользователей при массовых и продолжительных ограничениях скорости или полном отсутствии интернет-соединения. Перерасчет должен производиться операторами связи без подачи отдельного заявления со стороны абонента и основываться на данных о качестве предоставленных услуг", - говорится в документе.

По словам депутатов, в последние месяцы перебои с мобильным интернетом наблюдались более чем в 60 субъектах РФ. По словам парламентариев, это оказывает значительное влияние на повседневную жизнь граждан, включая "невозможность использования онлайн-сервисов, оплаты товаров и услуг, а также ограничение доступа к экстренным службам".

При этом, в письме отмечается, что абоненты продолжают оплачивать услуги в полном объеме, несмотря на фактическое отсутствие интернета или резкое снижение скорости. "Это означает, что пользователи несут расходы за услугу, которая не была оказана в полном объеме, что нарушает принцип справедливости в отношениях между операторами и потребителями", - считают депутаты.

По словам парламентариев, реализация предложенной инициативы позволит "обеспечить защиту прав пользователей и справедливое соотношение между качеством оказанных услуг и их стоимостью". "Автоматическая компенсация снизит количество конфликтных ситуаций между гражданами и операторами", - добавили они.